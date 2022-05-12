Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Агент Марии Шараповой рассказал, что поразило его при первом просмотре теннисистки

Агент Марии Шараповой рассказал, что поразило его при первом просмотре теннисистки
Комментарии

Макс Айзенбад, агент пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой, рассказал о своих впечатлениях от первого наблюдения за тренировкой подопечной.

«Я никогда не наблюдал за такой интенсивностью, 45 минут мяч вообще не касался сетки, я был просто поражён. Эта худощавая девушка была такой энергичной.

Отец Марии также был удивительным. Я бы назвал его золотым стандартом для развития молодого игрока. Маша никогда не тренировалась по 6-8 часов в день. Папа требовал от неё коротких интенсивных тренировок. Я верю, что это особенно необходимо для теннисиста, когда он молод», — приводит слова Айзенбада Tennis World USA.

Ранее Шарапова объявила, что ждёт ребёнка.

Беременность ей к лицу! Как выглядит и чем занимается Мария Шарапова в ожидании ребёнка Беременность ей к лицу! Как выглядит и чем занимается Мария Шарапова в ожидании ребёнка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022