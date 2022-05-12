Агент Марии Шараповой рассказал, что поразило его при первом просмотре теннисистки
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Макс Айзенбад, агент пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой, рассказал о своих впечатлениях от первого наблюдения за тренировкой подопечной.
«Я никогда не наблюдал за такой интенсивностью, 45 минут мяч вообще не касался сетки, я был просто поражён. Эта худощавая девушка была такой энергичной.
Отец Марии также был удивительным. Я бы назвал его золотым стандартом для развития молодого игрока. Маша никогда не тренировалась по 6-8 часов в день. Папа требовал от неё коротких интенсивных тренировок. Я верю, что это особенно необходимо для теннисиста, когда он молод», — приводит слова Айзенбада Tennis World USA.
Ранее Шарапова объявила, что ждёт ребёнка.
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