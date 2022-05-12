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Каролина Плишкова объяснила, почему 20-летняя Ига Свёнтек доминирует в женском теннисе

Каролина Плишкова объяснила, почему 20-летняя Ига Свёнтек доминирует в женском теннисе
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала, за счёт чего, по её мнению, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек доминирует в женском туре. В последних 24 матчах Свёнтек, являющаяся лидером рейтинга WTA, одержала 24 победы. Полька выиграла четыре турнира подряд.

«Я не удивлена. Она легко побеждает соперниц по той причине, что старается не отдавать ни одного очка, какой бы ни был счёт.

Она может играть чуть лучше или чуть хуже. Но она не делает невынужденных ошибок. Вот почему за ней сложно угнаться. У неё нет слабых сторон, особенно на грунте. Она здорово перемещается по корту. Ну и её уверенность. Она не могла бы быть выше. Это важная часть успеха», — приводит слова Плишковой Eurosport.

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