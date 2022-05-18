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Бадоса: социальные сети наносят большой ущерб спортсменам

Бадоса: социальные сети наносят большой ущерб спортсменам
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Третья ракетка мира, испанка Паула Бадоса высказалась о проблемах популярных спортсменов, находящихся под пристальным вниманием общественности.

«Ты становишься очень уязвимым, поскольку люди ожидают от тебя победы в каждом матче, и это ненормально. С этим непросто уживаться, но я стараюсь. В этом мне помогает моя команда.

Первое, что я усвоила – это то, что нужно избавляться от социальных сетей. Они наносят большой ущерб, потому что люди, не знающие процесс изнутри, слишком легко высказываются. Легко судить со стороны и заниматься этим сколько тебе угодно. Многие годы моей жизни были принесены в жертву, ведь моя жизнь имела цель. И для её достижения мне пришлось очень много тренироваться и многое преодолевать», – приводит слова спортсменки издание El Mundo.

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