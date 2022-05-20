Патрик Муратоглу рассказал, кого из игроков считает фаворитом «Ролан Гаррос»
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Известный тренер Патрик Муратоглу высказался о шансах фаворитов на «Ролан Гаррос». Он выделил испанца Карлоса Алькараса, который в нынешнем сезоне выиграл два турнира серии «Мастерс».
«Карлитос — самый сильный игрок в данный момент. Он побеждал в Барселоне, Мадриде и Майами. В Мадриде он стал первым, кто победил Надаля и Джоковича на одном и том же грунтовом турнире.
Далее выделю Циципаса. Финалист прошлого года на «Ролан Гаррос». У него также была хорошая подготовка к турниру. Он защитил титул в Монте-Карло и одержал яркие победы над сильными соперниками», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.
Накануне, 19 мая, состоялась жеребьёвка турнира. Алькарас в первом круге сыграет с квалифаером, а Циципас встретится с Лоренцо Музетти из Италии.
Новость по темеОпубликована сетка мужского турнира «Ролан Гаррос»
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