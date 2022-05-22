Уго Дельен, нанёсший Доминику Тиму 11-е поражение подряд: он вернётся на элитный уровень
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87-я ракетка мира, боливиец Уго Дельен прокомментировал победу над триумфатором Открытого чемпионата США 2020 года австрийцем Домиником Тимом (194) в рамках первого круга «Ролан Гаррос», стартовавшего сегодня, 22 мая.
«Я впервые сыграл на турнире «Большого шлема» с дочерью, и такое не забывается. Со мной приехали друзья, и они привезли с собой сувениры от детей из клуба, в котором я когда-то тренировался.
Для меня это особенная победа. Я и раньше встречался с большими игроками и проводил непростые матчи, но никогда не побеждал. Так что это одна из крупнейших побед в моей карьере. Доминик – отличный игрок, и он обязательно вернётся на элитный уровень», – приводит слова Дельена пресс-служба Открытого чемпионата Франции.
Новость по темеЧемпион US Open-2020 Доминик Тим потерпел 11-е поражение подряд
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