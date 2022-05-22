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«Я пока не выиграл ни одного турнира в этом сезоне». Зверев — о старте на «Ролан Гаррос»

«Я пока не выиграл ни одного турнира в этом сезоне». Зверев — о старте на «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал успешный дебют на Открытом чемпионате Франции – 2022.

«Я рад. Обычно начинаю турнир «Большого шлема» с пятисетового матча и нескольких часов на корте, но мой тренер сказал мне не делать этого сегодня. Я доволен собой, учитывая, что Себастьян уже трижды сыграл здесь.

Сезон получается стабильным, но я пока не выиграл ни одного турнира. А я отношусь к тем, кому нравится побеждать, а не показывать стабильную игру. Лучше несколько раз выступлю неудачно, а затем выиграю турнир. Надеюсь, у меня получится», – приводит слова спортсмена ATP Tour.

Во втором раунде соревнований Зверев встретится с победителем матча между сербом Душаном Лайовичем (66) и аргентинцем Себастьяном Баэсом (38).

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