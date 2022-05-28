«Красивая и сильная леди». Эверт, Кафельников и Кэхилл оценили редкую фотосессию Граф

Теннисная общественность бурно отреагировала на редкую фотосессию легендарной немецкой теннисистки – 22-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Штеффи Граф.

Фото: https://www.vogue.de/

«Красивая и сильная леди», — написала 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт в своих социальных сетях.

«GOAT (величайшая. – Прим. «Чемпионата»)», — отреагировал бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников.

«Класс», — констатировал известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси, Энди Марреем и Симоной Халеп.

Граф – обладательница «Золотого Большого шлема» 1988 года, единственная теннисистка, которой удалось достичь такого результата на четырёх разных типах покрытия, олимпийская чемпионка 1988 года, обладательница мирового рекорда по количеству недель (377) на вершине теннисного рейтинга. Штеффи завершила карьеру 13 августа 1999 года.