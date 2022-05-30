Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Руне в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал проигрыш датчанину Хольгеру Руне (40) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022.

«Отличное выступление от него, но я скажу, что проявил себя не лучшим образом на приёме. Не знаю, мне кажется, что я слишком часто ошибался на приёме и отдавал ему очки.

У меня нет сомнений в том, что это был один из матчей, после которых всё меняется. Физически я чувствовал себя идеально. Отлично выспался. Хотя в последние дни много нервничал, но ничего не мог с этим поделать. Такое бывает, когда меняешь ракетку. Не хочу оправдываться, это было моё решение. Я упустил момент в матче, когда можно было всё исправить», – сказал спортсмен на пресс-конференции.