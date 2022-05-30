Янник Синнер объяснил отказ от матча с Рублёвым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал проигрыш россиянину Андрею Рублёву (7) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022.

Напомним, Синнер, вышедший на корт с повязкой на колене, отказался продолжать встречу в третьем сете.

«В первом сете я нормально себя чувствовал. Но во втором, при счёте 2:1, я подпрыгнул на своей подаче и понял, что что-то не так. И с этого момента мне стало очень больно. Я надеялся, что всё пройдёт, однако этого не произошло.

Играть в таком положении, к сожалению, было бы неправильным решением. Посмотрим, что покажет обследование. Два дня назад меня заверили, что рисков нет (о повязке. – Прим. «Чемпионата»), поэтому я себя не жалел», – сказал теннисист на пресс-конференции.