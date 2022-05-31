Чесноков: Чилич снёс Медведева с корта. Поливал справа, слева, сыграл очень сильно

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева (2) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022 с хорватом Марином Чиличем (23).

«Чилич сыграл очень сильно против Медведева, с первого мяча взял инициативу в свои руки. Поливал со всех сторон — справа, слева. Было ощущение, что он сейчас игрок первой десятки. Выглядел как в лучшие свои годы. Медведева в этом матче он просто снёс, не совершал невынужденных ошибок. Я думал, что будет какая-то зацепка у Даниила, Чилич надломится, сломается, но этого не произошло.

Даня играл пассивно, не справлялся со скоростью игры и, к сожалению, проиграл. Для лучшей своей формы ему нужно больше времени. Понятно, что в первом, втором, третьем кругах он не испытывал такого давления, не было такой активной игры от соперников, как от Чилича», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.