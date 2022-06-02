Рууд: не удивляет, но обидно, что Руне придумывает всю эту ложь про меня и мою семью

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд отреагировал на слова датчанина Хольгера Руне о том, что после победы он закричал ему прямо в лицо «Дааа!»

Рууд (8) обыграл Руне со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 в четвертьфинале «Ролан Гаррос». После матча теннисисты обвинили друг друга в неподобающем поведении. К конфликту подключились их родители.

«После матча мы оба были в раздевалке, и, разумеется, она огромная. Там много игроков, поэтому мы всё время находились каждый в своей части. Я принял ледяную ванну, съел пиццу и послушал музыку, потом мы поехали домой. Хольгер в это время сидел в своей части раздевалки. История о том, как я крикнул «Дааа!» прямо ему в лицо, – просто ложь. Такого никогда не было. Это большая ложь. Меня огорчает, что он обо мне лжёт.

Для меня не столь важно, считает ли он, что я не соблюдаю правила честной игры, это не главное. Это его личное мнение, но так лгать обо мне – это неправильно. Я очень хочу, чтобы это был последний раз, когда он делает нечто подобное.

Я понимаю, что одни игроки эмоциональнее других, и я иногда тоже таким бываю. И он, безусловно, эмоционален на корте. Меня это не удивляет, но мне обидно, что он придумывает всю эту ложь про меня и мою семью», — приводит слова Рууда Eurosport.uk.