Чесноков — о Медведеве: даже одну неделю быть первой ракеткой мира — просто нереально

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о возвращении Даниила Медведева на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.



Это произошло после того, как испанец Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос», обыграв представителя Германии Александра Зверева (7:6 (10:8), 6:6 Rt). В итоге 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Медведев вновь вернётся на первое место рейтинга ATP, в котором он лидировал с 28 февраля по 20 марта.

«Понимаете, он будет первой ракеткой мира. Но на сколько Медведев её удержит дальше. Даже одну неделю быть первой ракеткой мира — просто нереально. Войти в десятку мира — уже фантастика. Вы не представляете, сколько нужно работать, чтобы заработать хоть одно очко ATP. Часы работы! Конечно, очень доволен, что Даниил будет первым!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.