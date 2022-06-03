Чесноков — о Медведеве: даже одну неделю быть первой ракеткой мира — просто нереально

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о возвращении Даниила Медведева на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Это произошло после того, как испанец Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос», обыграв представителя Германии Александра Зверева (7:6 (10:8), 6:6 Rt). В итоге 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Медведев вновь вернётся на первое место рейтинга ATP, в котором он лидировал с 28 февраля по 20 марта.
«Понимаете, он будет первой ракеткой мира. Но на сколько Медведев её удержит дальше. Даже одну неделю быть первой ракеткой мира — просто нереально. Войти в десятку мира — уже фантастика. Вы не представляете, сколько нужно работать, чтобы заработать хоть одно очко ATP. Часы работы! Конечно, очень доволен, что Даниил будет первым!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 июня 2022
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