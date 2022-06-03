Чесноков — об 1/2 Зверева и Надаля: матч вне галактики! Досадно, что всё так закончилось

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход испанца Рафаэля Надаля в финал «Ролан Гаррос» — 2022. Его соперник по полуфинальному матчу, представитель Германии Александр Зверев, травмировал ногу и вынужден был досрочно завершить поединок при счёте 7:6 (10:8), 6:6 Rt.

«Конечно, это были феноменальные два сета! Какая интрига, истерика. Во-первых, 6:2 на тай-брейке вёл Зверев! Были колоссальные розыгрыши, которые не удалось воплотить в сет. Эта травма ужасная. Он кричал примерно как я, когда травмировался в Филадельфии.



Я не знаю, что у него там произошло. Может, серьёзное растяжение. Но ему было невероятно больно. Это невероятный матч! 7:6 и 6:6 они играли больше трёх часов. Феноменальный уровень! Такие розыгрыши, такой темп. Это вне галактики! Очень досадно, что всё так закончилось. Мне хотелось бы увидеть и тай-брейк полный во втором сете, и дальнейшее продолжение событий» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.