Чесноков — об 1/2 Зверева и Надаля: матч вне галактики! Досадно, что всё так закончилось

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход испанца Рафаэля Надаля в финал «Ролан Гаррос» — 2022. Его соперник по полуфинальному матчу, представитель Германии Александр Зверев, травмировал ногу и вынужден был досрочно завершить поединок при счёте 7:6 (10:8), 6:6 Rt.
«Конечно, это были феноменальные два сета! Какая интрига, истерика. Во-первых, 6:2 на тай-брейке вёл Зверев! Были колоссальные розыгрыши, которые не удалось воплотить в сет. Эта травма ужасная. Он кричал примерно как я, когда травмировался в Филадельфии.
Я не знаю, что у него там произошло. Может, серьёзное растяжение. Но ему было невероятно больно. Это невероятный матч! 7:6 и 6:6 они играли больше трёх часов. Феноменальный уровень! Такие розыгрыши, такой темп. Это вне галактики! Очень досадно, что всё так закончилось. Мне хотелось бы увидеть и тай-брейк полный во втором сете, и дальнейшее продолжение событий» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 июня 2022
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