«Первая ракетка в мире с плюсом!» Чесноков — о Свёнтек после победы на «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе Иги Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года.



«Свёнтек аналогично снесла Касаткину. Она не ждёт, когда к ней прилетит мяч. Постоянно выигрывает время. У неё столько уверенности в игре! Она не просто первая в мире, а первая с плюсом! Как в школе оценка пять с плюсом. По своей игре на сто процентов доказала, что она не только чемпионка «Ролан Гаррос», но и безоговорочная первая ракетка мира. Да, потеряла внимание чуть-чуть во втором сете в первых двух геймах, но потом заиграла ещё лучше. В общем-то, поставила Гауфф на место», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в финале Ига Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.



Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.