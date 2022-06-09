Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга он обыграл француза Жиля Симона со счётом 7:5, 6:4.
«Мне было непросто. В первом сете у соперника был один или два сетбола. А потом у меня было около 10 матчболов, очень много.
Матч получился немного странным. Особенно для травяного покрытия. В первом сете он очень хорошо начинал играть и у него были шансы на победу. Но в итоге я одержал победу. Во втором сете я уже набрал ход, должен был заканчивать быстрее. К счастью, мне удалось не уступить во втором сете и пройти дальше. Я доволен победой», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе превышает € 640 тыс.
Новость по темеМедведев обыграл Симона на старте турнира в Хертогенбосхе
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