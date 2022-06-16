Тарпищев оценил выход Медведева в четвертьфинал турнира в Галле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева над белорусом Ильёй Ивашко со счётом 7:6 (7:4), 6:3 и выход в четвертьфинал турнира в Галле (Германия).



«Турнир в Галле — рядовой. Молодец, что выиграл. Сейчас идёт подготовительный период к главным соревнованиям. В данном случае результат = самоцель. Спортсмены играют 36 недель соревнований: 25 из них — основные. Турнир в Галле не входит в эти самые 25 недель. Если Даня проиграет, то трагедии никакой нет. Выиграл — хорошо. Набирает очки и немного отрывается от других. Нормальный рабочий процесс», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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