Чесноков: Медведев мог выиграть Уимблдон, но не светит. ATP надо ужесточить наказание

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о выступлении первой ракетки мира Даниила Медведева на травяных кортах в сезоне-2022, когда российским и белорусским теннисистам не разрешили выступить на Уимблдоне.

«Медведев каждый матч играет всё лучше и лучше. Но это огорчает в том плане, что он мог бы претендовать на титул Уимблдона. Но Уимблдон ему не светит. Думаю, ATP и WTA должны сделать другое наказание. Не снятие очков, потому что больше всех наказан Джокович, который теряет 2000 очков. Они должны наказать сам Уимблдон. Политика есть политика, а теннис есть теннис», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.