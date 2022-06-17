Чесноков: Медведев мог выиграть Уимблдон, но не светит. ATP надо ужесточить наказание
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о выступлении первой ракетки мира Даниила Медведева на травяных кортах в сезоне-2022, когда российским и белорусским теннисистам не разрешили выступить на Уимблдоне.
«Медведев каждый матч играет всё лучше и лучше. Но это огорчает в том плане, что он мог бы претендовать на титул Уимблдона. Но Уимблдон ему не светит. Думаю, ATP и WTA должны сделать другое наказание. Не снятие очков, потому что больше всех наказан Джокович, который теряет 2000 очков. Они должны наказать сам Уимблдон. Политика есть политика, а теннис есть теннис», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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