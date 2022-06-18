Медведев может сыграть с Карацевым на старте турнира на Мальорке

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал лидером посева на травяном турнире категории АТР-250 на Мальорке (Испания). Соревнования пройдут с 19 по 25 июня.
Медведев, грек Стефанос Циципас, представитель Канады Денис Шаповалов и испанец Пабло Карреньо-Буста начнут турнир со второго круга. Причём на этой стадии Даниил может встретиться с соотечественником Асланом Карацевым, если тот в матче первого круга сумеет обыграть испанца Хауме Мунара, получившего уайлд-кард от организаторов. Другие россияне на турнир не заявлены.
Отметим, что первым соперником Циципаса станет победитель матча между белорусом Ильёй Ивашко и финном Эмилем Руусувуори.
В сезоне-2021 турнир на Мальорке выиграл Медведев, который в финале нанёс поражение американцу Сэму Куэрри со счётом 6:4, 6:2.
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