Медведев может сыграть с Карацевым на старте турнира на Мальорке

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал лидером посева на травяном турнире категории АТР-250 на Мальорке (Испания). Соревнования пройдут с 19 по 25 июня.

Медведев, грек Стефанос Циципас, представитель Канады Денис Шаповалов и испанец Пабло Карреньо-Буста начнут турнир со второго круга. Причём на этой стадии Даниил может встретиться с соотечественником Асланом Карацевым, если тот в матче первого круга сумеет обыграть испанца Хауме Мунара, получившего уайлд-кард от организаторов. Другие россияне на турнир не заявлены.

Отметим, что первым соперником Циципаса станет победитель матча между белорусом Ильёй Ивашко и финном Эмилем Руусувуори.

В сезоне-2021 турнир на Мальорке выиграл Медведев, который в финале нанёс поражение американцу Сэму Куэрри со счётом 6:4, 6:2.