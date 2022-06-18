Денис Шаповалов обвинил турнир в Лондоне в дискриминации по гендеру

15-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов обвинил организаторов турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) в гендерном неравенстве.
«Иронично, что Queen’s Club назван в честь влиятельной, экстраординарной женщины, но при этом открыто дискриминирует профессиональных теннисисток, не позволяя им тренироваться в клубе, когда им нужно готовиться к Уимблдону.
Пришло время пересмотреть эту политику», — написал Шаповалов в своих социальных сетях.
Вероятно, Шаповалов имел в виду, в частности, свою возлюбленную – шведскую теннисистку Мирьям Бьёрклунд, которая готовится сыграть в квалификации Уимблдона.
Сам Шаповалов – прошлогодний полуфиналист Уимблдона, в финал его не пустил будущий чемпион турнира, серб Новак Джокович. Денис также принимал участие в текущих соревнованиях в Лондоне, однако потерпел поражение в первом же круге.
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