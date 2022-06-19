Чесноков: Хуркач выглядел предпочтительнее Медведева — он один из фаворитов Уимблдона

Российский теннисист Андрей Чесноков сравнил Даниила Медведева и Хуберта Хуркача по итогам финального матча турнира в Галле (Германия) и выделил фаворитов предстоящего Уимблдона.
«В полуфинале против Кирьоса Хуркач выглядел просто потрясающе! Чувствовалось, что он хороший мастер и выглядит в финале предпочтительней Медведева. Так оно и получилось. Момент с тренером? У них есть взаимопонимание. Да, иногда Медведев может сломать ракетку, выгнать тренера, но я думаю, что он это сделал для того, чтобы убрать какие-то эмоции, настроиться на игру. Но, как мы увидели, это ему не помогло.
Меня недавно спрашивали, кого я вижу фаворитом на Уимблдоне. Я перечислил Надаля, Джоковича, Берреттини. К этому списку добавлю ещё Хуркача, который сейчас показывает очень неплохой уровень тенниса», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В решающем матче травяного турнира в Галле Медведев проиграл 12-му номеру рейтинга, поляку Хуберту Хуркачу со счётом 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты.
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