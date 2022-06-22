Андрей Чесноков: Медведев хорошо играет на траве, он не проиграет Карацеву в Мальорке

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча второго круга на турнире на Мальорке (Испания), в котором первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев сразится с соотечественником Асланом Карацевым. Матч Медведев — Карацев состоится сегодня, 22 июня, и начнётся не ранее 17:00 мск.
«Карацев обыграл великого теннисиста Мунара, который просто-напросто лучший на траве, но с трудом обыграл. Даня сейчас в хорошей форме. Не думаю, что он этот матч проиграет. Он набрал форму и умеет играть здорово на траве. Последний матч он проиграл Карацеву в Монте-Карло. Думаю, сейчас захочет взять реванш. Медведев хорошо играет на траве.
Не знаю, что может его потревожить, чтобы не выиграть этот матч. Карацев сегодня не тот, что был в прошлом году в полуфинале Australian Open. В этом году начал позитивно с победы на турнире в Сиднее. Сейчас Карацев играет неровно. Может, он будет лупить по девяткам. Но не думаю, что Медведев позволит дать Аслану такую игру», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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