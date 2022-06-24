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Состоялась жеребьёвка женского турнира Уимблдона

Состоялась жеребьёвка женского турнира Уимблдона
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Состоялась жеребьёвка женского турнира Уимблдона. Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек начнёт турнир матчем с хорваткой Яной Фетт. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс сыграет с француженкой Хармони Тан в первом круге.

Так выглядят потенциальные четвертьфиналы турнира:

Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США)
Паула Бадоса (Испания) — Каролина Плишкова (Чехия)
Даниэль Коллинс (США) — Онс Жабер (Тунис)
Мария Саккари (Греция) — Анетт Контавейт (Эстония)

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Напомним, что российских и белорусских теннисисток отстранили от Уимблдона. Из-за этого WTA лишила рейтинговых очков турнир «Большого шлема» в Англии.

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