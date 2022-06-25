Джокович: не согласен с запретом для россиян выступать на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз высказался о запрете на выступление на Уимблдоне российским и белорусским теннисистам. Организаторы отстранили представителей двух стран из-за событий на Украине. В ATP и WTA посчитали это решение дискриминационным. В итоге турнир лишили рейтинговых очков.



«Я не согласен с этим запретом. Не понимаю, как они могли влиять на ситуацию. Не думаю, что это было правильно», — цитирует Джоковича Mundo Deportivo.



Джокович является фаворитом турнира «Большого шлема». Также он действующий победитель соревнований. Для Новака Уимблдон станет последним турниром «Большого шлема» в 2022 году. Из-за отказа вакцинироваться от коронавируса спортсмена не пустят в США на US Open.

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