Мэдисон Кис и Борна Чорич снялись с Уимблдона из-за травм

Перед стартом Уимблдона с турнира «Большого шлема» снялись сразу два участника. О проблемах со здоровьем сообщили американка Мэдисон Кис и хорват Борна Чорич.



Кис — финалистка US Open 2017 года. Она сообщила, что не сможет сыграть из-за травмы мышц живота. На турнире её заменит американка Коко Вандевей, которая не сумела отобраться в основную сетку через квалификацию. Первой соперницей Вандевей на турнире станет Елена Рыбакина. Что касается Кис, то она должна была стартовать матчем с Мисаки Дои из Японии.



Чорич сообщил, что у него возникли проблемы с плечом. Он должен был сыграть в матче первого круга с аргентинцем Диего Шварцманом. Пока неизвестно, кто заменит хорвата в основной сетке соревнований.

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