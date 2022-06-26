Ана Иванович прокомментировала решение Серены Уильямс выступить на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поделилась мнением о возвращении американки Серены Уильямс на корт. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в 40-летнем возрасте сыграет на Уимблдоне.



«Здорово видеть Серену вновь на корте. Знаю, что она любит играть на траве. Очень уважаю её за всё, чего она достигла. Она продолжает выступать на высоком уровне в 40 лет, это невероятно.



С большим интересом жду Уимблдон, на котором сыграет Серена. Посмотрим, как для неё сложится турнир. Лично я не пошла бы таким путём, не смогла бы вернуться в профессиональный спорт. Но у меня своё видение и мечты, есть то, что я хочу делать по жизни», — цитирует Иванович UbiTennis.

Серена Уильямс не выступала с прошлого Уимблдона.