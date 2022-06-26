Ана Иванович: молодые игроки могут преподнести сюрприз Надалю и Джоковичу на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поделилась ожиданиями от мужского турнира Уимблдона. Она призналась, что с нетерпением ждёт очередную битву серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.



«Новак и Рафа оба очень хорошо играют. Думаю, что Новаку больше нравится играть на траве, чем Рафе. К тому же он защищает титул. Всегда интересно смотреть на них, учитывая, сколько раз они выигрывали турниры «Большого шлема».



Если говорить о других, то есть масса интересных игроков. Более молодые теннисисты подступают, они могут преподнести сюрприз ведущим теннисистам на ранних стадиях. Такие игроки, как Новак и Рафа, набираются уверенности в своих силах, когда проходят дальше на турнирах. Более молодым игрокам сложнее выбить их в полуфинале или финале», — цитирует Иванович UbiTennis.

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