Энди Маррей заявил, что пожертвует призовые за участие в Уимблдоне жителям Украины

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей заявил, что потенциально заработанные денежные средства за участие в Уимблдоне он пожертвует жителям Украины.

«Есть семь и дети, пытающиеся покинуть страну. Есть также семьи, чьи дома разрушились. Я чувствую, что это хороший поступок. Это даёт мне дополнительную мотивацию, чтобы ещё с большим желанием пытаться побеждать в играх», — приводит слова Маррея RMC Sport.

Источник сообщает, что ещё несколько месяцев назад спортсмен высказывал желание пожертвовать весь свой заработок за 2022 год украинским детям.

Напомним, ранее 35-летний Энди Маррей заявил, что примет участие в Умблдоне-2022 и попытается его выиграть.

Маррей дважды выигрывал Уимблдон, а именно в 2013 и 2016 годах.

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