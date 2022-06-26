Циципас: я никогда не сомневался, что могу играть на траве

Греческий теннисист Стефанос Циципас, комментируя победу на турнире на Мальорке (Испания), заявил, что никогда не сомневался в своих силах. Он впервые в карьере выиграл турнир на траве.



«Люди сомневались, что я могу играть на траве. Я думаю, что справедливо так говорить. Но я сам никогда не сомневался в себе. Я говорил, настаивал, что могу играть на таком покрытии. Оно — одно из моих любимых. Поэтому я был уверен.



Думаю, что доказал свою силу на прошлой неделе. Я показал, что вовсе не отношусь плохо к траве. Мне нравится играть на траве даже больше, чем на грунте», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Вчера, 25 июня, второй сеяный турнира на Мальорке Стефанос Циципас в финальном матче нанёс поражение пятому сеяному, испанцу Роберто Баутиста-Агуту, со счётом 6:4. 3:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.