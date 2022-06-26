Циципас: я никогда не сомневался, что могу играть на траве

Греческий теннисист Стефанос Циципас, комментируя победу на турнире на Мальорке (Испания), заявил, что никогда не сомневался в своих силах. Он впервые в карьере выиграл турнир на траве.
«Люди сомневались, что я могу играть на траве. Я думаю, что справедливо так говорить. Но я сам никогда не сомневался в себе. Я говорил, настаивал, что могу играть на таком покрытии. Оно — одно из моих любимых. Поэтому я был уверен.
Думаю, что доказал свою силу на прошлой неделе. Я показал, что вовсе не отношусь плохо к траве. Мне нравится играть на траве даже больше, чем на грунте», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.
Вчера, 25 июня, второй сеяный турнира на Мальорке Стефанос Циципас в финальном матче нанёс поражение пятому сеяному, испанцу Роберто Баутиста-Агуту, со счётом 6:4. 3:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
- 26 июня 2022
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:25
-
15:35
-
13:59
-
13:40
-
13:27
-
13:17
-
12:58
-
12:32
-
12:03
-
11:48
-
06:15
-
00:42
-
00:37
-
00:32
-
00:26
-
00:11
- 25 июня 2022
-
23:45
-
23:11
-
22:31
-
22:05
-
21:25
-
20:56
-
20:22
-
19:37
-
19:31
-
19:02
-
18:45