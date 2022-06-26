Циципас рассказал, как будет ставить собственные цели на Уимблдоне
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем Уимблдоне. Он вспомнил, как в 2021 году до финала турнира «Большого шлема» дошёл итальянец Маттео Берреттини.
«Маттео в прошлом году выступил действительно здорово. Я воспринимаю его как претендента на титул. Наверное, мне нужно будет показать что-то аналогичное, если я хочу стать чемпионом. А я действительно хочу. Но нужно начинать с чего-то более мелкого.
На двух последних Уимблдонах я не играл здорово. Я хочу, чтобы в этот раз всё получилось иначе. Давайте идти последовательно с самого старта. Возможно, на второй неделе сможем поставить новые цели», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.
Перед Уимблдоном Циципас одержал победу на турнире на Мальорке (Испания).
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