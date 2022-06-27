Финалистка US Open Шрайвер объяснила, почему считает Джоковича фаворитом Уимблдона
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Бывшая американская теннисистка, финалистка US Open 1978 года, экс первая ракетка мира в паре Пэм Шрайвер высказалась о мужском турнире на Уимблдоне. Она отдала предпочтение сербу Новаку Джоковичу. Он является действующим чемпионом турнира.
«Джокович — мой фаворит. Он здорово играет на траве, выиграл два последних Уимблдона. Я думаю, что он будет готов лучше, чем в Париже на «Ролан Гаррос».
Играть на траве для него совсем иное, чем на грунте. У него есть голод и желание победить. Он явно не захочет позволить Надалю оторваться на три титула на турнирах «Большого шлема», — цитирует Шрайвер Tennis World USA.
Надаль в 2022 году выиграл уже два турнира «Большого шлема». Он стал победителем Australian Open и «Ролан Гаррос».
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