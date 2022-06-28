Денис Шаповалов обратился к своей девушке после её разгрома от Онс Жабер на Уимблдоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов обратился к своей возлюбленной, шведской теннисистке Мирьям Бьёрклунд, которая вчера, 27 июня, потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира Онс Жабер (Тунис) в первом круге Уимблдона. Бьёрклунд проиграла Жабер со счётом 1:6, 3:6.

«Первое попадание в основную сетку Уимблдона — дальше будет больше, Мирьям! Так горжусь тобой, детка», — написал Шаповалов в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографии с Бьёрклунд.

Фото: из личного архива дениса шаповалова

Во втором круге Уимблдонского турнира Онс Жабер сыграет с полькой Катажиной Кавой, которая в своём матче первого раунда одержала победу над представительницей Канады Ребеккой Марино. Турнир завершится 10 июля.

Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону: