Чесноков — о Медведеве: он будет чертовски пахать для того, чтобы хорошо сыграть в Америке

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков предположил, что сейчас будет делать российский теннисист Даниил Медведев, чтобы сохранить высокие позиции в рейтинге ATP.
«Для кого-то, может быть, сейчас и будет отдых, но не для Медведева. Он будет чертовски пахать для того, чтобы хорошо сыграть в Америке. Он обычно хорошо играет на американских кортах, так что я думаю, он сможет хорошо подготовиться.
Медведеву очень нужно хорошо подготовиться, надо как-то защищать титул на US Open и просто доказать, что он будет в этом сезоне как минимум в топ-3. Если взять Открытый чемпионат США, то если Медведев проиграет на ранних стадиях, то потеряет много рейтинговых очков. Думаю, Даниил и его команда сделают всё необходимое, чтобы остаться минимум в первой тройке мира», — приводит слова Андрея Чеснокова ТАСС.
Напомним, из-за решения Ассоциации лаун-тенниса Великобритании Медведев в числе теннисистов из России и Беларуси был отстранён от участия в уже стартовавшем Уимблдоне.
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