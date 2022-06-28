Давидович-Фокина — о победе над Хуркачем: это очень много значит для меня

23-летний испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу на поляком Хубертом Хуркачем в первом круге Уимблдона.

«Это очень много значит для меня. У меня было много матчей с топ-10, в которых я не выиграл. Здесь, на траве, я доказал, что могу победить любого. Не понимаю, как я выиграл этот матч. Я так счастлив сегодняшней победе, потому что я так много боролся… и это придаёт мне столько уверенности в себе, я безумно счастлив», — приводит слова Алехандро официальный сайт Уимблдона.

Алехандро Давидович-Фокина в драматичном матче одолел Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8). Во втором круге Уимблдона испанский теннисист встретится с чехом Иржи Веселы.