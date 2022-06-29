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Корне объяснила свои слова о том, что на «Ролан Гаррос» скрывали случаи заражения COVID

Корне объяснила свои слова о том, что на «Ролан Гаррос» скрывали случаи заражения COVID
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Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала собственные слова о том, что на «Ролан Гаррос» спортсмены скрывали случаи заражения коронавирусом. Ранее спортсменка сказала, что участники турнира всё понимали, но молчали. Происходящее Корне назвала «негласным соглашением».

«Я бы хотела кое-что прояснить. Я сказала, что подозревала случаи заражения коронавирусом во время «Ролан Гаррос». Но у меня нет никаких доказательств. Я лишь хотела сказать, что вирус стал частью нашей жизни», — написала Корне у себя в соцсетях.

Корне, являющаяся 37-й ракеткой мира, ранее рассуждала о случаях заражения коронавирусом на «Ролан Гаррос» после того, как с Уимблдона из-за COVID-19 снялись итальянец Маттео Берреттини и хорват Марин Чилич. Берреттини в прошлом году дошёл до финала этого турнира.

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