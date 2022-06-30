Энди Маррей обратился к болельщикам после поражения во втором круге Уимблдона

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поблагодарил болельщиков за поддержку. Вчера, 29 июня, 35-летний Маррей в матче второго круга Уимблдона проиграл 37-летнему представителю США Джону Иснеру со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6.

«Вчерашний вечер был вечером Джона. Спасибо болельщикам на центральном корте за потрясающую атмосферу — и всем, кто меня поддерживает. Спасибо вам», — написал Маррей в своих социальных сетях.

В настоящее время Энди Маррей является 52-й ракеткой мира. Следующий турнир «Большого шлема» — US Open, он пройдёт с 29 августа по 11 сентбря.

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