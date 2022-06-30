Энди Маррей обратился к болельщикам после поражения во втором круге Уимблдона
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поблагодарил болельщиков за поддержку. Вчера, 29 июня, 35-летний Маррей в матче второго круга Уимблдона проиграл 37-летнему представителю США Джону Иснеру со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6.
«Вчерашний вечер был вечером Джона. Спасибо болельщикам на центральном корте за потрясающую атмосферу — и всем, кто меня поддерживает. Спасибо вам», — написал Маррей в своих социальных сетях.
В настоящее время Энди Маррей является 52-й ракеткой мира. Следующий турнир «Большого шлема» — US Open, он пройдёт с 29 августа по 11 сентбря.
Также посмотрите видео, как Новак Джокович не может сделать батут для своего сына:
Комментарии
- 30 июня 2022
-
14:54
-
14:23
-
14:22
-
13:31
-
12:51
-
11:59
-
11:46
-
11:41
-
11:01
-
10:25
-
10:16
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:10
-
08:42
-
08:26
-
08:17
-
08:04
-
07:36
-
00:57
-
00:45
-
00:20
-
00:05
- 29 июня 2022
-
23:23
-
23:18
-
22:40
-
22:32
-
22:11
-
21:56
-
21:39
-
21:21
-
20:54
-
20:27
-
19:54
Партнерский контент