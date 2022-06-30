Халеп трогательно попрощалась с Флипкенс, для которой их сегодняшний матч был последним

Румынская теннисистка Симона Халеп после победы над бельгийкой Кирстен Флипкенс сказала трогательные слова прощания, так как для бельгийской теннисистки это был последний матч в карьере.
«В конечном итоге дело не в моей сегодняшней победе, а в ней. Я очень рада, что смогла сыграть последний матч с ней. Мы говорили об этом моменте в Дубае: тогда он был довольно эмоциональным, но теперь он в два раза эмоциональней. Я очень хочу поздравить тебя с твоей жизнью в теннисе. Мы будем скучать по тебе, и удачи в будущем. Сначала отпуск, а затем подумайте обо всём, о чём хотите. Спасибо за всё», — приводит слова Симоны WTA Tennis.
Кирстен Флипкенс начала карьеру в 2003 году. За это время она выиграла один титул в одиночном разряде и играла в полуфинале Уимблдона-2013.
- 30 июня 2022
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