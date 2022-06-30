Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Халеп трогательно попрощалась с Флипкенс, для которой их сегодняшний матч был последним

Халеп трогательно попрощалась с Флипкенс, для которой их сегодняшний матч был последним
Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп после победы над бельгийкой Кирстен Флипкенс сказала трогательные слова прощания, так как для бельгийской теннисистки это был последний матч в карьере.

«В конечном итоге дело не в моей сегодняшней победе, а в ней. Я очень рада, что смогла сыграть последний матч с ней. Мы говорили об этом моменте в Дубае: тогда он был довольно эмоциональным, но теперь он в два раза эмоциональней. Я очень хочу поздравить тебя с твоей жизнью в теннисе. Мы будем скучать по тебе, и удачи в будущем. Сначала отпуск, а затем подумайте обо всём, о чём хотите. Спасибо за всё», — приводит слова Симоны WTA Tennis.

Кирстен Флипкенс начала карьеру в 2003 году. За это время она выиграла один титул в одиночном разряде и играла в полуфинале Уимблдона-2013.

Новость по теме
Симона Халеп вышла в третий раунд Уимблдона
Американка в вызывающем наряде произвела фурор на Уимблдоне. Смутилась даже соперница Американка в вызывающем наряде произвела фурор на Уимблдоне. Смутилась даже соперница
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022