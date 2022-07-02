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Джокович вышел на третье место по победам подряд на траве

Джокович вышел на третье место по победам подряд на траве
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Новак Джокович в третьем туре Уимблдона нанёс поражение соотечественнику 25-й ракетке турнира Миомиру Кецмановичу со счётом 6:0, 6:3, 6:4. Эта победа стала для серба 24-й на траве.

По длительности победной серии на таком покрытии Джокович поднялся на третье место за всю историю тенниса. По этому показателю он догнал австралийца Рода Лейвера. На втором месте по победам располагается Бьорн Борг — 41. Первую строчку занимает Роджер Федерер, у швейцарца 65 матчей с удачным исходом.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном, получившим уайлд-кард от организаторов. В матче третьего круга ван Рейтховен обыграл 22-го сеяного, грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

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