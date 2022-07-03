Циципас — о простуде: она ещё довольна сильная, но я очень хотел сыграть на Уимблдоне

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения в третьем круге Уимблдона от австралийца Ника Кирьоса рассказал о своём самочувствии.
«Я делал тест на ковид. Это просто простуда. Она началась, когда я приехал сюда с Мальорки. Она ещё довольно сильная, но я очень хотел сыграть на Уимблдоне. Для меня этот турнир очень много значит», – сказал Циципас на пресс-конференции.
Напомним, на турнире на Мальорке (Испания) Циципас одержал четыре победы, последняя из которых была в финале турнира. Тогда он обыграл Роберто Баутиста-Агута.
На Уимблдоне грек в первом круге выиграл у Александера Ричарда (3:1), а во втором – у Джордана Томпсона (3:0).
В третьем круге, несмотря на победу в первом сете, Циципас уступил Нику Кирьосу в четырёх сетах.
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