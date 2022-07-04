Джокович раскрыл детали разговора с Федерером на 100-летии Центрального корта Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, о чем беседовал со швейцарцем Роджером Федерером во время торжественной церемонии в честь 100-летия Центрального корта Уимблдона.

«Я сказал ему, что его любит огромное количество людей, что его очень тепло встретили. И что ему нужно вернуться, чтобы мы сыграли ещё один раз, – он и сам об этом говорил.

Мы все видели, что творилось, когда он вышел на корт. Все вскочили на ноги, демонстрировали любовь и уважение к нему. Он легенда во всех смыслах этого слова.

Конечно, по ходу карьеры он был одним из моих главных противников. Странно видеть, что сейчас он не выступает. Последние несколько лет у него были проблемы с травмами. И он сам говорил, что было странно присутствовать на Уимблдоне в другом амплуа.

Для тенниса очень важно, чтобы такой человек играл как можно больше, потому что это привлекает огромное внимание и приносит пользу всем нам», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо.