Надаль: Фритц проводит отличный сезон. Будет сложно, но это четвертьфинал Уимблдона

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, который обыграл Ботика ван де Зандсхулпа в 1/8 финала Уимблдона, поделился эмоциями от победы и оценил следующего соперника – Тейлора Фритца.
«Я продолжил положительное движение – до концовки, когда провёл плохой гейм, подавая на матч при счёте 5:3. Но в целом это очень хороший матч со сложным соперником. Ботик за последний год здорово прибавил, я поздравляю его с этим потрясающим прогрессом и желаю ему успехов.
И лично для меня прекрасно после всего, что со мной случилось за последние пару месяцев, выйти в четвертьфинал Уимблдона, где я не играл три года. Я очень рад.
Фритц? Он хорошо играет, проводит отличный сезон – взял первый «Мастерс». Кстати, обыграв меня в финале. Будет сложно, но это четвертьфинал Уимблдона. Чего ещё ожидать?» – сказал Надаль на пресс-конференции.
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