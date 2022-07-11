Победительницы парного разряда Уимблдона-2022 прокомментировали свой успех

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова прокомментировали свою победу в женском парном разряде Уимблдона-2022.

«Я думаю, что наша главная цель — это турниры «Большого шлема», мы действительно хотим преуспеть на них. В общем, просто совершенствуемся, становимся лучше, больше узнаём друг друга, пытаемся улучшить нашу игру, наш стиль игры. Мы просто хотим продолжать получать удовольствие и стараться становиться лучше с каждым днём», — приводит слова Крейчиковой официальный сайт Уимблдона.

«Это потрясающе. Атмосфера отличная. Мы просто стараемся показывать лучшую игру каждый раз, когда выходим на корт. Мы всё время боремся, что бы ни происходило на корте, мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Синяковой официальный сайт Уимблдона.

В финале чешки в двух сетах обыграли бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай со счётом 6:2, 6:4.