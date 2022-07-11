Денис Шаповалов поздравил Джоковича с победой на Уимблдоне-2022

Канадский теннисист Денис Шаповалов поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с седьмой победой на Уимблдоне.

«Продолжает поднимать планку. Чемпион! Поздравляю, мужчина», — написал Денис Шаповалов в своих социальных сетях, прикрепив фото Джоковича с трофеем.

Вчера, 10 июля, в финале Уимблдона Новак обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема». Опережает его только Рафаэль Надаль, на счету которого 22 трофея.

Напомним, Денис Шаповалов покинул Уимблдон-2022 после поражения от американского теннисиста Брэндона Накашимы во втором круге со счётом 2:6, 6:4, 1:6, 6:7 (6:8).