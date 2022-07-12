Чемпион «Ролан Гаррос»: мы видели Серену Уильямс. Надеюсь, Федерер не скопирует её

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года в мужском одиночном разряде итальянец Адриано Панатта намекнул, что не хочет видеть возвращения в тур 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. По его словам, с 40-летним Федерером может произойти то, что случилось с его ровесницей, 23-кратной чемпионкой ТБШ в женском одиночном разряде Сереной Уильямс, которая не выступала целый год и проиграла на Уимблдоне-2022 в первом же круге.
«Роджер Федерер — одна из причин, почему я по-прежнему люблю теннис. Желаю ему счастья, у него за плечами необыкновенная карьера и рядом замечательная семья.
Но всему своё время. Мы видели Серену Уильямс. Надеюсь, не увидим копии [в лице Федерера]», — приводит слова Панатты Tennis Head, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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