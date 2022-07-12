Хольгер Руне проиграл пятый матч подряд после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

28-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне потерпел пятое поражение подряд после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022.

Руне неудачно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В первом круге Руне (7) разгромно проиграл 108-й ракетке мира, швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру (Q) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 13 минут.

Другие проигранные матчи Руне:

Уимблдон. Хольгер Руне (Дания, 24) – Маркос Гирон (США) – 3:6, 5:7, 4:6.

Истбурн. Руне (8) – Райан Пенистон (Великобритания, WC) – 6:4, 6:7 (5:7), 1:6.

Галле. Руне – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 6) – 3:6, 6:7 (5:7)

«Ролан Гаррос». Руне – Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 1:6, 6:4, 6:7 (2:7), 3:6.