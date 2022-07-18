Кресси прокомментировал завоевание первого трофея ATP
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Американец Максим Кресси рассказал об эмоциях от первого трофея на турнире ATP. Он выиграл травяной турнир категории ATP-250 в Ньюпорте (США), обыграв в финале казахстанского теннисиста Александра Бублика.
«Это невероятное чувство — выиграть свой первый титул, я никогда не думал, что выиграю его таким образом. Я сыграл здесь свой первый турнир ATP, и это всегда невероятная атмосфера. Сегодня было много взлётов и падений, но очень горжусь тем, что переборол это», — приводит слова Максима Кресси пресс-служба ATP.
Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На пути к трофею Кресси выбил из турнира американцев Джона Иснера, Стива Джонсона, Митчелла Крюгера.
Призовой фонд турнира составил $ 594 950.
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