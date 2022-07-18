Кресси — девятый игрок с дебютным титулом ATP в 2022 году

Американец Максим Кресси выиграл травяной турнир категории ATP-250 в Ньюпорте (США), обыграв в финале казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:3). Этот титул ATP стал для него дебютным в карьере. Таким образом, Кресси – девятый игрок, завоевавший дебютный трофей категории ATP в 2022 году.
Ранее первые трофеи выиграли Танаси Коккинакис (Аделаида); Александр Бублик (Монпелье); Феликс Оже-Альяссим (Роттердам); Педро Мартинес (Сантьяго); Хольгер Руне (Мюнхен); Себастьян Баэс (Эшторил); Тим ван Рейтховен (Хертогенбосх) и Франсиско Серундоло (Бостад). Отметим, что Серундоло завоевал дебютный титул вчера, 17 июля.
Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету Максима Кресси 13 эйсов, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести. Александр Бублик 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.
На пути к трофею Кресси выбил из турнира американцев Джона Иснера, Стива Джонсона, Митчелла Крюгера.
Призовой фонд турнира составил $ 594 950.
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