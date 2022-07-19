Берреттини — о пропуске Уимблдона: в какой-то момент я подумал, что меня прокляли
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о том, что он думал, когда был вынужден пропустить Уимблдон-2022 из-за положительного теста на COVID-19 и поделился планами на будущее.
«После снятия с Уимблдона я в какой-то момент подумал, что есть что-то или кто-то, кто проклинает меня. Кто? Я не знаю.
Я очень хотел бы преуспеть на Мастерсах. Я никогда не играл в Канаде, у меня никогда не было хороших результатов в Цинциннати. У меня много мотивации, соревновательный гнев за то, что было отнято у меня в этом сезоне», — приводит слова итальянское издание SuperTennis.
Напомним, что Маттео в рамках первого круга Уимблдона-2022 должен был сыграть с чилийцем Кристьяном Гарином. Итальянца заменил шведский теннисист Элиас Имер.
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