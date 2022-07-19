Чесноков вспомнил историю про эмигранта, отвечая на вопрос о смене гражданства Касаткиной

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на слова российских теннисистов восьмой ракетки мира Андрея Рублёва и 12-го номера рейтинга WTA Дарьи Касаткиной. Ранее Рублёв и Касаткина не исключили, что сменят гражданство, если того потребует ситуация.

«Однажды я поехал в Австралию. Это было в 80-х годах, и там меня пригласили к себе русские эмигранты. Это были люди, которым 80 лет, и они убежали во время Октябрьской революции. И один мне сказал очень хорошую фразу: «Вы можете сказать, что я предатель, но я больше русский, чем те русские, которые живут в Советском Союзе». Он хранит всё русское, показал мне часть русской земли в баночке, которую с собой взял. В том, что он сказал, есть доля правды.

Просто надо определиться. Пусть политики договорятся сами. Получается, политики не могут договориться, а страдают обычные люди. Неужели им не стыдно? Позорище.

Касаткина порекомендовала нынешнему поколению юниоров менять гражданство? Она это сказала не против России. Эти люди, которые в 15-16 лет посвятили себя уже спорту и теннису, вдруг оказываются в такой тяжёлой ситуации. Они должны ездить на турниры. Раньше это занимало 2-3 часа, а сейчас сутки. Всё стало достаточно сложно. С одной стороны, её можно обвинить, но кто как поймёт. Я разговаривал с игроком, которого тренировал два года. Он попал в эту ситуацию, а играть невозможно. Там люди не договорились, а страдаем мы все», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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