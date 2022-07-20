Чесноков — о выходе Рублёва в 1/8 финала в Гамбурге: Андрей соскучился по матчам и теннису

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в матче с литовцем Ричардасом Беранкисом в первом круге в Гамбурге. Рублёв обыграл соперника со счётом 6:3, 6:4.

«Рублёв на прошлом турнире проиграл Баэсу. Андрей просто лучше Беранкиса, быстрее его. Очевидно, что Рублёв должен был обыграть его. Андрей давно уже хорошо не играл. На «Ролан Гаррос» он споткнулся… Про турнир на траве можно вообще не говорить. Он в тот момент не мог от него отказаться. Если бы он знал, что не будет играть на Уимблдоне, то на тот турнир никогда бы не заявлялся.

Андрей соскучился по матчам и по теннису. Да, было поражение от Баэса, но Себастьян очень здорово играет. Каждую неделю, каждый месяц Баэс прибавляет. Сегодня он достаточно солидный игрок и опасен для каждого из первой десятки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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