Серена Уильямс показала солнечные фотографии с отдыха в Греции

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выложила новый пост в соцсетях. Спортсменка показала, как провела отпуск в Греции.

«Мы совершили импровизированную поездку в Афины. Эти фото не обрабатывали. Видите, моя рука моего цвета, а тело словно светится.

Думаю, это послание с пожеланием сиять. Надеюсь, вы ярко сияете сегодня», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива серены уильямс

Фото: из личного архива серены уильямс

Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде. Победу на турнире одержала Елена Рыбакина (Казахстан).

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